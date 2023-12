Colisão entre caminhão e ônibus de turismo deixa feridos e um morto na BR-267

Uma colisão entre um caminhão e um ônibus de turismo, deixou um morto e feridos na manhã deste sábado (27), na BR-267, distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, a 290 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da mídia local, os veículos estavam em direções contrárias no momento da batida, e se chocaram frontalmente. O ônibus de turismo saiu da rodovia, desceu um barranco e parou próximo a uma área de vegetação.

O motorista do caminhão, Márcio Nascimento de Andrade, morreu por volta do meio-dia. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar com ferimentos graves e com parada cardiorrespiratória, levado ao pronto socorro do Hospital Regional de Nova Andradina, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima era de Nova Odessa, em São Paulo.

Passageiros do ônibus tiveram ferimentos leves e foram atendidos em outras unidades de saúde da região. Ele saía de Cascavel, no Paraná, com destino a cidade de Sinop, no Mato Grosso.

Com informações do Nova News e Jornal da Nova.