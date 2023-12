Paraibana divulga cultura por meio de Cordelteca

Em Dourados, cordelista lança dez livros infantis, que serão entregues a mais de 80 escolas do município

A literatura de cordel é tema de um lançamento de livros na Casa Arandu, em Dourados, hoje (27), às 19h. Com sua Kombi vermelha transformada em uma Cordelteca Itinerante, a cordelista Aurineide Alencar, que reside em Mato Grosso do Sul desde 1990, lançará 10 livros de cordéis infantis autorais que serão distribuídos em 83 escolas e Ceims (Centros de Educação Infantil Municipal) de Dourados. O acervo da cordelteca é recheado de cordéis, livros e antologias do gênero cordelista, a escritora vende seus livros autorais e revende cordéis de outros cordelistas brasileiros.

Tendo Mato Grosso do Sul como lar desde 1990, a escritora e cordelista paraibana Aurineide colocou sua Kombi vermelha na estrada, como uma Cordelteca Itinerante, que hoje é considerado um espaço cultural com um rico acervo de cordéis autorais e mais de 2 mil títulos, clássicos e contemporâneos de cordelistas de todo o Brasil.

O cordel está na vida da escritora desde a infância, onde vivia no Sertão da Paraíba, local esse em que a literatura de cordel é muito utilizada entre as famílias nordestinas, com cantorias, rimas e versos. Hoje (27), ela lança 10 cordéis infantis, em Dourados, cujas histórias são inéditas e também releituras de enredos familiares ao imaginário das crianças, são eles: “Branca de Neve na Floresta”, “O Castelo Encantado”, “O Jardim da Princesa”, “A Bela Adormecida em Cordel”, “Rapunzel e a Torre”, “O Encantamento da Bruxa”, “A Princesa e o Sapo”, “A Fada Madrinha”, “O Reino Encantado de Gabriel” e a “Vida de Princesa”.

Dez mil livros serão distribuídos durante o evento de lançamento, na Casa Arandu, no formato de kits para cada uma das 83 escolas e Ceims de Dourados. A cordelista ressalta a importância disso para as crianças das escolas. “Eles já ouviram esses clássicos e agora irão ler, de um modo diferente, no ritmo do cordel. É importante que as crianças possam ter acesso ao cordeldesde os primeiros anos de contato com a leitura e escrita, já que este gênero literário é prazeroso, portanto, um ótimo incentivo à leitura.”

A ação faz parte do projeto “Caravana Cultural de Cordéis – Cordelteca Itinerante” em Dourados, incentivado pelo FIP (Fundo de Investimentos à Produção Artística e Cultural), e passou pelo 1º Festop (Festival de Todos os Povos) e também por algumas escolas municipais e indígenas, tais como: escola municipal indígena Tengatui Marangatu da aldeia Jaguapiru, escola municipal indígena Araporã da aldeia Bororó e escola municipal Sócrates Câmara.

Sobre o incentivo do FIP, ela afirma que sempre desejou mostrar a literatura de cordel para todo o Estado e, com isso, conseguiu ampliar a cordelteca. “Esse incentivo foi muito importante, já que eu sempre tive o desejo de mostrar a literatura de cordel para todo o Mato Grosso do Sul e, nada melhor do que começar pela minha cidade.”

Cordelteca Itinerante

Em 2019, a cordelista participou de um edital federal de cultura popular, o “Edições Teixeirinha”, que deu início ao projeto da Cordelteca Itinerante. Aurineide se classificou, conseguiu adaptar a Kombi e, em seguida, com a Lei Aldir Blanc, pôde adquirir o acervo que o veículo tem hoje. A cordelteca possui um acervo com livros para leitura e outros para venda, todos cordéis clássicos e contemporâneos de cordelistas de todo o Brasil. Municípios como Campo Grande, Rio Brilhante e Maracaju já foram contemplados com a visita da cordelteca.

Serviço

O lançamento dos cordéis é hoje (27), às 19h, na Casa Arandu (rua João Cândido da Câmara, s/n, Parque dos Ipês). O evento é gratuito e aberto ao público.

