Corpo é encontrado dentro de porta-malas de veículo abandonado na BR-463

Na noite desta terça-feira (2), o corpo de um homem, que não teve suas informações divulgadas, foi encontrado dentro do porta-malas de um carro. O caso aconteceu próximo ao Rancho do Laço, na BR-463, em Ponta Porã, localizado a 313 quilômetros de Campo Grande. A placa do veículo estava identificada como sendo do Paraguai.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 21h50, um veículo GM Tracker foi encontrado caído em um buraco pela equipe de PRF (Policia Rodoviária Federal). A Policia Civil e a perícia foram acionadas no local para as investigações.

No porta-malas, foi encontrado o corpo com o pescoço cortado, sem nenhuma outra lesão. O cadáver foi encaminhadão para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

O carro foi apreendido e levado para o pátio da 1ª Delegacia de Ponta Porã.

O caso segue sendo investigado como homicídio simples.