Dourados sediará encontro dos Desbravadores de todo MS

A décima quarta edição do Campori, organizado pela Igreja Adventista, acontece depois de oito anos com mais de 3 mil pessoas em mega acampamento

Durante os dias 11 e 15 de novembro, Dourados vai receber o evento mais aguardado pelos Desbravadores, o Campori. O encontro é organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em MS, e reúne jovens entre 10 e 16 anos com o intuito de fortalecer as áreas: Física, mental e espiritual dos Desbravadores, além de promover um ambiente seguro para o lazer e promoção de novas amizades. O evento será realizado no Parque de Exposição de Dourados, João Humberto de Andrade Carvalho, às margens da BR-163.

Com o tema, Chamados com o Propósito, o evento será voltado para a inclusão de jovens deficientes, que por muitas vezes, não se sentem capazes de realizar as atividades do Clube de Desbravadores. O evento tem o objetivo de mostrar ao contrário, que todos podem participar, independentemente de sua limitação.

No sábado (13), todos os acampantes realizarão uma mega passeata com entrega de revistas e panfletos pelas principais ruas da cidade. O trajeto, terá início às 8h30 na rodoviária e seguirá pela Av. Marcelino Pires até a praça Antônio João. Quebrando o silêncio será o tema da passeata.

O projeto é promovido anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e se propõe a auxiliar no combate e prevenção de diversos tipos de vício e abuso. Neste ano, o tema da violência psicológica foi escolhido para pautar as ações da campanha, que ocorreram na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, e se estende ao longo de todo o ano.

Quem são os Desbravadores?

Os desbravadores são meninos e meninas de diferentes classes sociais e religiões que se reúnem, em geral, uma vez por semana para aprender e desenvolver talentos, habilidades, percepções e gosto pela natureza. Trabalham em equipe, procurando sempre serem úteis à comunidade. Prestam, ainda, socorro em calamidades e participam ativamente de campanhas comunitárias para ajudar pessoas carentes. Não é preciso ser membro da igreja para participar.

O que é um Campori?

O campori é um grande acampamento que reúne adolescentes, jovens e crianças que participam dos clubes de desbravadores mantidos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo.

Campori dos Desbravadores Data: 11 a 15 de novembro

Locação: Parque de Exposição de Dourados, João Humberto de Andrade Carvalho

Com informações da assessoria