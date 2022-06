Zelenskiy afirma que Ucrânia sofre perdas dolorosas

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esta terça-feira que as forças ucranianas estão a sofrer perdas dolorosas no combate às tropas russas tanto na cidade oriental de Severodonetsk, como na região de Kharkiv.

Em um discurso noturno, ele também ressaltou algumas cidades específicas alvo de ataques mais intensos. “As batalhas mais ferozes, como antes, são em Severodonetsk e noutras cidades e comunidades próximas. As perdas, infelizmente, são dolorosas”, disse o chefe de Estado ucraniano, no seu discurso à nação, divulgado na rede social Telegram.

Além disso, o presidente reforçou a urgência em conseguir antimísseis mais modernos. Zelensky ainda colocou pressão sobre os países fornecedores de armas para o país, acrescentando que não pode haver justificativa para atrasos na entrega dos mísseis. “Alguns foguetes russos estão fugindo das defesas e causando baixas” disse o presidente.

A Ucrânia disse que suas forças ainda estão tentando evacuar civis de Sievierodonetsk depois que a Rússia destruiu a última ponte para a cidade, o último estágio de uma batalha de semanas na região de Donbas que Moscou busca capturar. “As batalhas mais ferozes, como antes, estão em Sievierodonetsk e em outras cidades e comunidades próximas. As perdas, infelizmente, são dolorosas”

Conflito pode estar chegando ao fim

Segundo avaliações dos EUA, os militares da Ucrânia estão gastando munição da era soviética que se encaixa em sistemas mais antigos, enquanto o país pede ao Ocidente que envie mais armamento pesado e a Rússia acumula uma vantagem significativa de artilharia em torno de duas cidades estrategicamente importantes no leste ucraniano.

Autoridades militares e de inteligência ocidentais acreditam que a guerra está em um estágio crítico que pode determinar o resultado a longo prazo do conflito, de acordo com várias fontes de dos Estados Unidos e outros serviços de inteligência ocidentais.

