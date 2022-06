Com dois gols de Boselli, Estudiantes vence e vira líder do Campeonato Argentino

O Estudiantes de La Plata venceu na noite de ontem (15), em casa, com dois do ex-Corinthians, Mauro Boselli, o Sarmiento de Junín por 2×1 pelo Torneo de La Liga Profesional, que é a segunda parte do Campeonato Argentino. Com este placar, o time de La Plata sobe para a liderança do campeonato nacional com 7 pontos em três jogos disputados. O Sarmiento conhece a sua segunda derrota e estaciona na 17º colocação com 3 pontos.

A partida foi muito disputada para ambos os lados na etapa inicial. O primeiro gol da partida aconteceu aos 37 minutos, quando o centroavante Mauro Boselli em jogada área, empurrou a bola para o fundo das redes.

No segundo tempo, o jogo ganhou emoção com o empate do Sarmiento aos 12 minutos do segundo tempo. O gol foi de Jonathan Torres, empatando a partida em 1×1.

O centroavante que não deixou saudades em sua passagem pelo Corinthians, Mauro Boselli foi a estrela do jogo. Aos 32 minutos da etapa final, o atacante fez o seu segundo gol, colocando o time de La Plata na frente do placar.

Antes do apito final, Leandro Nícolas do Estudiantes foi expulso nos acréscimos, mas não fez nenhum efeito positivo na equipe do Sarmiento de Junín.

Resultado final foi Estudiantes 2×1 Sarmiento.

O Campeonato Argentino tem o Estudiantes líder com 7 pontos, seguidos por Newell ‘s Old Boys que venceu ontem, o Talleres por 1×0 e também chega a mesma pontuação. O terceiro colocado até o momento é o Platense com 6 pontos, que enfrenta o Ginnasia Y Esgrima La Plata, amanhã (16) a noite.