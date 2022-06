Suspeito de atacar motorista de aplicativo é preso na Capital

Foi preso na manhã desta quarta-feira (15), o suspeito de esfaquear a motorista de aplicativo, de 44 anos, no dia 20 de maio, em Campo Grande. Ele havia sido indiciado no início deste mês por tentativa de latrocínio mas, após investigações o inquérito foi mudado para tentativa de homicídio.

Em coletiva de imprensa na manhã de hoje (15) o delegado da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos), Roberto Guimarães, esclareceu que a mudança aconteceu após o suspeito admitir que não tinha intensão de roubar o carro da vítima.

“Após o trabalho de investigação aqui do setor de investigação da delegacia, conseguimos identificar e verificar que de fato ele não tinha intensão de subtrair o veículo, mas sim de tirar a vida da motorista. A princípio foi protocolado um pedido de prisão temporária mas na época o poder judiciário entendeu que não seria oportuno”, explicou.

Segundo o delegado, o suspeito se apresentou a delegacia e não omitiu a autoria do crime. “Com isso, conseguimos localiza-lo e intima-lo, ele veio até a delegacia e prestou o depoimento, onde foi interrogado e indiciado. Durante o interrogatório o que chamou a atenção foi a afirmação dele já ter intenção de atacar pessoas do sexo feminino em outras oportunidades. Segundo ele, vozes determinavam que ele fizesse isso, mas nunca chegou a tanto. Mas naquele dia ele resolveu sacar de uma faca e desferir vários golpes na vítima. Ele falou que não tinha a intenção de subtrair o veículo, e sim de simplesmente atacar-la daquela forma”.

Ainda na coletiva, durante o depoimento do suspeito foi constato que ele oferece risco a sociedade. “Com base nesse risco que ele apresenta para a sociedade, acabei alterando de tentativa de latrocínio para tentativa de homicídio. Em razão disso, protocolamos um novo pedido de prisão e o juiz competente entendeu que ele apresenta um risco a sociedade e autorizou a prisão e agora pela manhã conseguimos prende-lo em seu local de trabalho”, finaliza o delegado. O caso seguirá em investigação.

Confira mais informações na reportagem de Fernanda Marques e Berlim Calderão:



