Willow Smith comenta sobre tapa do pai durante o Oscar

A filha de Will Smith, Willow Smith, comentou pela primeira vez sobre o acontecimento que ocorreu no Oscar, quando o seu pai sobe no palco da premiação e desfere um tapa no humorista Chris Rock.

Em entrevista, a cantora de 21 anos, comenta que a repercussão do tapa não a afetou tanto quanto os seus próprios “demônios internos” e que vê a sua fámilia simplesmente como humana.

“Eu vejo toda a minha família como humana, e eu os amo e os aceito por toda a sua humanidade”, afirmou. “Por causa da posição em que estamos, nossa humanidade às vezes não é aceita, e se espera que ajamos de uma maneira que não conduza a uma vida humana saudável e não conduza a sermos honestos”, complementa.

A agressão aconteceu em março, durante a premiação do Oscar de 2022, quando Chris Rock fez uma piada envolvendo a cabeça raspada de Jada Smith. Porém, o visual de Jada teria relação com a sua alopecia, uma condição que provoca queda de cabelo. Após a piada, Will Smith se dirigiu até o palco e deu um tapa no comediante, enquanto gritava um “mantenha o nome da minha esposa fora da p*** da sua boca”.

Após esse episódio, Will renunciou o seu cargo de membro da Academia e foi banido pelos próximos 10 anos de todas as premiações e eventos relacionados a ela. Recentemente o ator postou um vídeo nas suas redes sociais onde pedia desculpa pela agressão.

