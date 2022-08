Pela segunda vez idoso embriagado bate em carro

Um homem de 67 anos foi detido após bater em um carro enquanto estava embriagado. A colisão aconteceu na Rua Nioaque, em Sidrolândia, na noite deste sábado (6).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada até o local para atender um acidente de trânsito sem vítimas. Quando chegaram, encontraram o marido da dona do veículo que foi atingido, um celta azul, que informou para as autoridades que o autor da batida teria fugido do local.

O idoso de 67 anos foi encontrado pela PM, próximo a sua residência, após ser seguido pela proprietária do celta. Ao ser questionado sobre a autoria da colisão, o homem afirmou que era dono da caminhonete For Ranger, que havia ingerido bebidas alcoólicas e explicou que fugiu do local da batida por medo de ser agredido, pois os propietários do veículo atingido estavam exaltados.

O autor se recusou a fazer o teste do bafômetro e um Termo de Constatação de embriaguez foi feito no seu lugar. O homem acabou sendo preso em flagrante por conduzir o seu veículo embriagado e foi encaminhado para à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

Em 2022, o idoso já havia causado outro acidente, mas dessa vez na rua Mato Grosso. Ele estava conduzindo uma F-250 vermelha quando colidiu com outros dois veículos estacionados. Três pessoas ficaram feridas e o homem foi acusado de também estar embriagado no momento.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram