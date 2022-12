Bêbado condutor perde controle da direção e capota na MS-473

Homem, não identificado, capotou o carro que conduzia um VW Gol com placas da cidade de Jardim, após perder o controle da direção e capotou o carro, na manhã desta terça-feira (20), em Taquarussu, município a 329 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Nova News, o condutor que mora em Nova Andradina estava indo para a cidade a trabalho e no caminho passou em um bar e começou a beber. Ao retornar para a cidade que mora durante a noite ocasionou o acidente.

O socorro foi acionado, porém, o condutor dispensou socorro e assinou termo de responsabilidade. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e fez o teste do bafômetro que constatou a embriaguez. O motorista foi preso em flagrante por conduzir veículo sobre efeito de álcool e causar acidente com risco a vida.