Viúva de Kobe Bryant ganha indenização por vazamento de fotos

Vanessa Bryant, empresária e viúva de Kobe Bryant, ganhou o processo contra o condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, pelas fotos que foram tiradas do acidente de helicóptero que matou a sua filha, Gianna, e o ex-jogador de basquete. Ao todo, ela irá receber US$ 16 milhões (cerca de R$ 81 milhões).

Vanessa entrou contra o condado, em conjunto com Chris Chester, amigo da família que acabou perdendo a filha e a esposa no mesmo acidente. O argumento seria que eles teriam medo de que as fotos tiradas pelos funcionários públicos e agentes de lei viessem a público algum dia, além de ser inadmissível que esses agentes tivessem tomado tal atitude. O juiz encarregado do julgamento aceitou os argumentos.

De acordo com informações do julgamento, bombeiros e agentes do escritório do xerife, que foram enviados para ajudar no acidente de helicóptero em 2020, tiraram fotos do local, incluindo dos restos mortais mutilados de Gianna e Kobe. Também foi exposto no processo que alguns membros das equipes chegaram a mostrar as imagens para pessoas não relacionadas ao caso, como clientes de um bar.

O condado de Los Angeles argumentou em sua defesa que as fotos nunca foram divulgadas e que os superiores excluíram as imagens dos dispositivos eletrônicos dos agentes rapidamente.

Sobre o caso

Em 26 de janeiro de 2020, o helicóptero levando a bordo 9 pessoas, entre elas Kobe e Gianna, caiu em Calabasas, na Califórnia, após se chocar contra a encosta de uma colina. A suspeita mais aceita é a de que o piloto se desorientou por causa do mal tempo.

