Lista com apresentações para o Festival Sarau é divulgada

A SECIC (Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura) divulgou na edição do DOE (Diário Oficial do Estado) de hoje (25) a lista dos artistas aprovados para apresentações durante o Festival Sarau, que será realizado nos dias 04, 11, 18 e 25 de setembro de 2022.

De acordo com a publicação, os artistas habilitados e selecionados no edital serão também convocados pelo email cadastrado ou pelo telefone. No contato serão informados o horário previsto para apresentação/exposição, e terão até 03 (três) dias para realizar o aceite.

Caso o proponente desista ou não informe a desistência, o mesmo será irrevogavelmente substituído. Além disso, de acordo com o edital a Secretaria não se responsabiliza por erros no cadastro, atendimento telefônico ou outros motivos de ordem tecnológica.

Confira a lista com os nomes dos artistas e as datas de cada apresentação a partir da página 38 do DOE. Essa lista poderá ser acessada CLICANDO AQUI.