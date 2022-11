Tite divulga convocados para a Copa do Mundo no Qatar

O técnico Tite, divulgou na tarde de hoje (7), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a lista dos 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022, que começa no próximo dia 20, no Qatar.

O número de convocados é maior que o habitual 23 nomes, devido ao contexto da pandemia de Covid-19 e das cinco substituições autorizadas pela Fifa.

A principal novidade desta convocação é o lateral Daniel Alves, de 39 anos. Ele estava fora das convocações nos últimos amistosos por razões físicas. O brasileiro, veterano atualmente defende o Pumas-MEX, está afastado do elenco. Daniel Alves está a semanas treinando no Barcelona B (ESP).

O lateral está indo para a sua terceira Copa do Mundo (atuou em 2010 e 2014, sendo cortado em 2018, já com Tite, por lesão). O elenco desembarca no dia 19 para Doha, no Qatar, onde faz os últimos treinos até dia 23.

A Seleção Brasileira estreia no dia 24 de novembro contra a Sérvia. O Brasil se encontra no grupo G. Os jogos da seleção serão nops dias 28 de novembro, às 13h, contra a Suíça, e em 2 de dezembro, às 16h, contra Camarões.

Acompanhe a lista abaixo dos convocados.

