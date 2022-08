VÍDEO: Cratera gigante aparece no Atacama

O Chile investiga o aparecimento de uma cratera misteriosa no deserto do Atacama. O buraco tem cerca de 25 metros de diâmetro e surgiu próximo a uma área de mineração de cobre da companhia canadense Lundin Mining, no norte do país.

De acordo com informações, as autoridades chilenas do Serviço Nacional de Geologia e Mineração (Sernageomin), foram notificadas da existência da cratera no dia 30 de julho. O setor enviou equipes de especialistas para analisar o incidente, que ainda não teve sua causa descoberta.

Em comunicado, Sernageomin David Montenegro, diretor do Sernageomin, afirmou que não identificaram nada dentro do buraco e acrescentou que a distancia até o fundo pode chegar a 200 metros.

Em sua conta no Instagram, o prefeito da comunidade Tierra Amarilla, local onde se encontra a cratera, Cristóbal Zuniga, afirma que as autoridades farão o possível para manter a população informada sobre este acontecimento preocupante. Para a imprensa local, ele declarou que o surgimento do buraco pode ser associado as atividades extrativistas que acontecem na região. “Queremos esclarecer por qual o motivo ocorreu este evento, se o colapso é causado pela atividade mineira ou se é de outra natureza”, afirmou Zuniga.

A companhia Lundin Mining, emitiu um comunicado sobre a situação nesta terça (2), onde esclarece que a região é constantemente monitorada e que os trabalhos de mineração estão suspensos temporariamente por motivo de segurança. A nota também acrescenta que não houve qualquer impacto ao pessoal, infraestrutura ou equipamentos.

Um buraco gigantesco de 64 metros de profundidade e 32 metros de diâmetro surgiu na comunidade de Tierra Amarilla, no deserto do Atacama, no Chile. O buraco apareceu nas proximidades de uma área de extração mineral de Alcaparrosa. pic.twitter.com/stgjXRmOpF — O Tempo (@otempo) August 2, 2022