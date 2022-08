Autor de tiros contra vereador de MS é preso

A Polícia Civil de Naviarí cumpriu uma ordem de prisão preventiva contra Rogério Junior Benites Lourenço, de 24 anos, acusado de tentar matar o vereador Rafael Volpato, de Naviarí. A prisão foi feita na manhã de segunda-feira (1°).

De acordo com informações, Rogério estava em uma casa de show e teria discutido com o proprietário do estabelecimento e com o vereador, na madrugada do dia 3 de julho. Durante a discussão na frente do local, o homem pegou uma arma calibre 32 e efetuou alguns disparos contra o vereador Rafael, que não foi atingido. Porém, a sua mãe teve a mão esquerda baleada, causando lesões de natureza grave.

Rogério chegou a ser detido pelos seguranças da casa de show, mas conseguiu escapar logo em seguida, deixando a arma no local, que foi apreendida pela PM. Ao todo, a arma estava com três munições ainda intactas e três deflagradas.

O individuo já havia deixado o presídio a poucos dias. Ele havia sido preso por tentativa de homicídio em 2019, após atirar na cabeça de um homem de 56 anos, com uma arma do tipo Garucha, calibre 22, produzida por ele.

Após o cumprimento do mandato de prisão preventivo, Rogério foi encaminhado para o 1°DP e em seguida, levado para o presídio local. Nos próximos dias, a Policia Civil deve concluir o procedimento de apuração e o caso será encaminhado ao Poder Judiciário.

