Homem é socorrido após carro pegar fogo em estrada no Bairro Cerejeiras

Um homem, de aproximadamente 50 anos, foi encontrado desorientado dentro de um veículo em chamas na estrada boiadeira, atrás da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) próximo ao Bairro Cerejeiras, em Campo Grande.

Ele foi encontrado por trabalhadores de uma chácara da região, que relataram que foi necessário gritar para que o homem saísse do veículo. O automóvel chegou a explodir minutos depois.

Foram necessários 1500 litros de água para apagar as chamas. Um caminhão pipa foi utilizado às margens da estrada para evitar que o fogo se espalhasse.

O homem foi encaminhado a uma unidade de saúde e, segundo o Corpo de Bombeiros, possui transtornos mentais.

Com informações dos repórteres Willian Leite e Marcos Maluf

