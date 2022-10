Náutico goleia o Ceart e fica mais próximo das semifinais do Estadual sub-17

Gols e placares extensos marcaram a primeira rodada do campeonato Sul-mato-grossense sub-17 nesta semana. Na última quarta-feira, o Náutico goleou por 4 a 0, o CEART e ficou mais próximo das semifinais do torneio.

Outro destaque nesta primeira rodada foi o Águia Negra, que perdia em casa por 2 a 0,mas conseguiu reverter o resultado e sair com a vitória de virada por 3 a 2, contra o AEFA.

Nas outras partidas, o Seduc mostrou a força da sua base, e venceu o Novo por 1 a 0. Já o Grêmio Santo Antônio também venceu o D9 FC também pelo placar de 1 a 0.

As partidas de volta acontecem amanhã (14), à tarde.

Acompanhe os jogos abaixo:

Grêmio Santo Antônio x D9 FC;

Seduc x Novo

Náutico x Ceart

AEFA x Águia Negra

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.