Explosão causa tremor, quebra janelas e assusta moradores

Um estrondo, por volta das 13h40 desta quinta-feira (13), assustou moradores de Três Lagoas, município a 334 quilômetros de Campo Grande. Além do susto causado nos moradores, há relatos de vidraças quebradas na região.

De acordo com o exército, o forte barulho estava ligado a explosão em uma pedreira, que no momento estava em uma atividade de extração com uso de dinamite. O barulho foi ouvido em toda a cidade e moradores comentaram o caso nas redes sociais, com relatos de que tiveram vidros de janelas danificados por conta da ação.

O dono da empresa declarou que a atividade é rotineira. Os bombeiros não receberam nenhum chamado de apoio de moradores. Uma equipe do 3º Batalhão de Infantaria Aérea do Exército, realizou a fiscalização dos produtos utilizados na pedreira e chegou se a explosão foi feita dentro das normas.

A defesa civil orienta que, caso alguem tenho tido algum prejuizo por conta desse abalo poderá entrar em contato via whatssap no telefone (67) 92098695.

Com informações do site Hoje Mais.