VÍDEO: Alpinista é atacado por urso durante escalada

No Monte Fugato, no Japão, um alpinista passou por uma situação bem tensa. Enquanto escalava a montanha, o homem deu de cara com um urso preto e precisou se defender. O encontro foi capturado em vídeo pela câmera GoPro do viajante e foi publicado 5 de outubro, mas só agora viralizou nas redes sociais.

O alpinista estava descendo o Monte Fugato quando foi atacado pelo urso, que estava acompanhado de um filhote. O homem suspeita que o animal tenha se sentido ameaçado por ele ter invadido o seu território e resolveu atacar para se defender.

A luta entre os dois dura cerca de 20 segundos e é possível ver o alpinista se defendendo dando chutes e socos no animal, além de gritar mais alto que o urso, para mostrar dominância. Após três tentativas de morder o homem, o urso desiste e vai embora com o filhote. O alpinista segue o seu percurso, aparentemente sem ferimentos.

O homem chegou a explicar que treina karatê e artes marciais a muito tempo e afirmou que essas técnicas de luta ajudaram a salvar a sua vida.

