Terminal com controladores serão concluídos em 2023

A prefeitura da Capital tem realizado inúmeras obras na cidade, e uma que chama atenção e está prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2023 que é o mini Terminal localizado na Rui Barbosa, que terá um corredor de transporte coletivo, entre as ruas Chile e a Avenida Mato Grosso.

No terminal serão instalados 13 controladores e 43 câmeras, já em processo de aquisição, cobrindo toda a extensão da via (7,6 km) desde o viaduto da UFMS até a rotatória com a Avenida Rachid Neder. Em cada um dos cinco terminais de embarque de ônibus, estão previstas 3 câmeras.

Também receberá controlador de tempo e nobreak (que mantém os semáforos funcionando em caso de queda ou interrupção da energia), a rotatória da Rui Barbosa /Rachid Neder/14 de Julho.

Outra obra aguardada é o reordenamento da rotatória da Avenida Três Barras, que está em processo de licitação e prevê também estes equipamentos.

Segundo o secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, estas câmeras na Rui Barbosa se somarão as 80 já em funcionamento no centro, interligadas também ao Centro de Controle Operacional da Guarda Civil Metropolitana. “Além da ajudar na mobilidade urbana, também serão uma ferramenta da segurança pública”, explica.