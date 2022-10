Vídeo: filhote de onça-parda é capturado em colheita de cana

A Polícia Militar Ambiental capturou e e encaminhou ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, um filhote de onça-parda, na tarde de ontem (17). O animal foi encontrado no município de Rio Brilhante, perdido da mãe em um canavial.

A onça-parda foi avistada pelos funcionários de uma empresa sucroenergética, durante os trabalhos de colheita da cana-de-açúcar.

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi ao local e procurou o animal no trecho de canavial. Após algumas buscas, a equipe encontrou a onça-parda. Os policiais consideraram que a mãe do filhote não voltaria mais para buscá-lo. Além disso, existia muita movimentação no local, assim como intenso maquinário para a retirada de cana. Portanto, o felino não conseguiria alimento e água.

Por essa razão, a equipe, com o auxílio de cambões, optou pela captura do animal.

A PMA acredita que a onça mãe teria fugido e abandonado o filhote, em razão do barulho das máquinas e a movimentação das pessoas. A equipe entregou o filhote ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande. Posteriormente, o filhote de onça-parda será devolvido para a natureza.

Animais Silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade. Para sua segurança e segurança do animal, não tente capturá-lo por conta própria.

Em quaisquer dos casos, a Polícia Militar é sempre um órgão facilitador que pode acionar a patrulha ambiental, se existir, ou indicar o serviço especializado, na falta.

