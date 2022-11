Governo prepara R$ 10 milhões para construção de shopping de Três Lagoas

Em mais uma parceria com os municípios, o Governo do Estado vai repassar R$ 10,08 milhões para construção do novo Shopping Popular de Três Lagoas. Este recurso será enviado por meio de 10 parcelas, ao longo da execução da obra, que estará sob responsabilidade da prefeitura municipal.

O convênio firmado entre a Seinfra (Secretaria Estadual de Infraestrutura) e a Prefeitura de Três Lagoas. A obra era um sonho dos comerciantes populares da cidade, sendo mais uma demanda do município que será atendida pelo governador Reinaldo Azambuja.

“O Governo do Estado vai transferir para a Prefeitura de Três Lagoas os recursos para essa obra, que é um compromisso assumido durante o programa Governo Presente. Nossa gestão tem esta marca municipalista, de parcerias com as cidades, para favorecer o cidadão”, afirmou o governador.

A obra deve ser dividida em duas etapas, podendo abrigar mais de 100 boxes, com estacionamento e praça de alimentação. O valor previsto para realização do empreendimento é de R$ 17 milhões. A obra deve começar no primeiro semestre de 2023.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha, afirmou que este apoio do Estado mostra a parceria com a cidade. “O Shopping Popular funcionava antes na Avenida Rosário Congro, onde tinha algumas barraquinhas. Depois passou para o Mercado Municipal. Agora com a construção da Nova Feira, o local se tornou um ponto turístico e o governo resolveu fazer esta parceria com a prefeitura para construir o novo shopping (popular), que será no centro, no coração da cidade. Os comerciantes vão ficar satisfeitos com a unidade”.

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, também destacou a importância da parceria com o Governo para realizar grandes obras e empreendimentos na cidade. “Conseguimos grandes avanços para o município com o apoio e a ajuda do Estado. Quem ganha com isto é a população, que será contemplada com esta obra”.

A nova sede do Shopping Popular deverá ser instalada ao lado da Feira Central Turística de Três Lagoas. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido Moraes, inclusive já realizou reuniões com os comerciantes, para recolher sugestões em relação a construção da obra.

O Governo do Estado já investiu mais de R$ 718 milhões em Três Lagoas nos últimos sete anos. Somente na área de infraestrutura foram R$ 296,5 milhões durante este período, em obras de recapeamento e pavimentação de bairros e área central da cidade, novo acesso ao núcleo industrial, reforma e construção de novos prédios públicos, entre eles o Hospital da Costa Leste.