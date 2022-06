Ucrânia diz que prevalecerá enquanto batalha ao leste se arrasta

Por Natalia Zinets e Max Hunder – Repórteres da Reuters – Kiev

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse neste sábado que a Ucrânia triunfará em sua guerra com a Rússia, agora com foco em uma investida de artilharia sobre cidade do leste do país.

As forças russas têm tentado tomar Sievierodonetsk em seu avanço no leste, uma das batalhas mais sangrentas até agora no conflito que já dura quatro meses.

Nenhum dos lados conseguiu se sobrepor em semanas de combates que pulverizaram partes da cidade.

“Definitivamente vamos prevalecer nesta guerra que a Rússia começou”, disse Zelenskiy em uma videoconferência em Cingapura.

“É nos campos de batalha na Ucrânia que as futuras regras deste mundo estão sendo decididas.”

O conflito entre os vizinhos — dois dos maiores países exportadores de grãos do mundo — repercute muito além da nação ucraniana.

A Rússia chama suas ações de “operação militar especial” para desarmar e “desnazificar” o país da Europa de Leste, enquanto Kiev e seus aliados as chamam de uma guerra de agressão não provocada para tomar território.

