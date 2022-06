Sylvinho está próximo de ser o novo técnico do Ceará

Após abandono de Dorival Junior, o Ceará já se articula para escolha de seu novo técnico, e o favorito da diretoria é um velho conhecido da torcida corintiana. Trata-se de Sylvinho.

A diretoria alvinegra entrou em contato com o treinador, que gostou da oferta. Agora, o Ceará acelera os trâmites para que o acordo consiga ser concluído.

O clube está sem o comandante da área técnica desde a última quinta (9), quando Dorival deixou o time para aceitar a proposta do Flamengo. Neste período, o Ceará chegou a fazer proposta por Enderson Moreira, mas as negociações não avançaram.

O time cearense chegou a sondar vários nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Fábio Carille e Abel Braga, mas sem uma proposta definitiva.

Próximo compromisso

O próximo confronto da equipe é contra o Goiás, na tarde de domingo, em jogo válido pela 11º rodada do Brasileirão. Embora tenha se aproximado de Sylvinho, o time deve ser comandado pelo interino, o auxiliar Pedro Sotero.

O clube é hoje o 12º colocado na tabela e busca uma sequência de vitórias, haja vista a última rodada, em que a equipe conquistou um triunfo contra o América-MG.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.