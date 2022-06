FUNSAT Itinerante gerou 47 novas oportunidades de trabalho

A oitava edição da ação Funsat Itinerante aconteceu na última sexta-feira (10), o tempo frio o chuvoso não impediu que 59 pessoas fossem atendidas no CRAS Rosa Adri no Bairro Dom Antônio Barbosa. Foram 47 encaminhados para o mercado de trabalho e 12 emissões de carteira de trabalho digital.

De acordo com o Diretor Presidente Luciano Martins, a FUNSAT Itinerante é um instrumentos de execução e parceria do poder público com a iniciativa privada com a finalidade de inclusão social e profissional do cidadão campo-grandense. “Os números refletem o planejamento e a execução de todas as ações do Poder Público”. Comentou Luciano Martins.

A ação leva oportunidade para a família, exemplo disso é a dona Osvaldete Quirino de Albuquerque, 61 anos, ficou sabendo da ação, chamou a filha que está desempregada, e voltou para a casa com a tarifa social da Águas Guariroba e a filha com uma carta de encaminhamento para um trabalho. “Valeu a pena ter saído de casa hoje, essa ação tem que vim mais vezes atender a gente, consegui a tarifa social da água isso vai me ajudar muito, e se Deus quiser minha filha vai trabalhar”. Comemorou dona Osvaldete.

Só na sexta-feira a Funsat ofertou mais de 823 oportunidades que não exigem experiência. Maria Aparecida Sipriano de 55 anos, é doméstica, mas veio um busca de qualquer oportunidade. “Eu achei maravilhosa essa ação aqui, porque tudo é muito longe e eu não tenho vale transporte para ir até o centro, faz tempo que precisava da segunda via da minha carteira de trabalho, é hoje além da carteira de trabalho, já estou com uma carta para fazer uma entrevista na semana vem, gostei muito”. Diz Maria Aparecida.

A Funsat divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). Se o candidato não possuir cadastro, é necessário que o mesmo compareça na sede da Funsat localizada na Rua 14 de Julho, 992 das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. Acompanhe nossas redes sociais e fique sabendo dos próximos eventos da ação Funsat Itinerante.

