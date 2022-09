Ucrânia acusa Rússia de ataque a comboio que deixou 25 mortos

De acordo com a Ucrânia, cerca de 25 pessoas foram mortas em um “ataque cínico” realizado por Moscou, nesta sexta-feira (30), em Kiev, no limite da cidade de Zaporíjia, na região sul. A Rússia nega a ofensiva e colocou a culpa nas forças ucranianas.

Os carros com os civis estavam agrupados próximo a um mercado de partes automobilísticas, enquanto se preparavam para ir do território controlado pela Ucrânia até uma área conquistada pela Rússia, com o objetivo de visitar parentes e entregar suprimentos.

Com o impacto dos mísseis, as janelas dos veículos foram espatifadas e as partes lateias pulverizadas. Testemunhas afirmam que após o ataque, era possível ver corpos dentro dos carros e espalhados pelo chão, alguns inclusive mutilados.

O número de feridos variam. O gabinete de Volodimir Zelenski, presidente ucraniano, afirma que 50 civis ficaram feridos, já a prefeitura de Melitopol afirma que foram 62.

Zelenski se pronunciou sobre o ataque em uma mensagem no Telegram. “Apenas terroristas completos poderiam fazer isso e não deveriam ter espaço no mundo civilizado”, escreveu ele, antes de chamar a Rússia de “Estado terrorista” e “escória sanguinária”. “Vocês definitivamente responderão por cada vida ucraniana perdida”, afirmou.

Coronel Serguei Ujriumov, líder de uma unidade de descarte de explosivos da polícia de Zaporíjia, afirmou que o mercado automobilístico foi atingido por três mísseis S300. Ele ainda acrescenta que o Exército russo sabia que os comboios se reuniam naquele local e planejou o ataque, o que Moscou nega. “Eles tinham as coordenadas”, disse.

O ataque ocorreu horas antes de Vladimir Putin, presidente da Rússia, anunciar a anexação das partes da região Zaporíjia e de outras três províncias ucranianas ocupadas ao território russo.

Com informações da Folhapress.

