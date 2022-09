Linhas de ônibus vão operar de maneira especial neste domingo; confira

Neste domingo, dia 2 de outubro, as linhas de ônibus do transporte público coletivo irão operar de maneira especial para atender a demanda da eleição. Em Mato Grosso do Sul, o horário de votação será iniciado às 7h da manhã e encerrado ás 16h. O horário estabelecido segue a determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), aprovada em 2021.

A Agência Municipal de Transporte informa que as linhas Bandeirantes (071), Nova Bahia (073), UCDB – Júlio de Castilho (074), Parque do Sol (110), Chácara das Mansões (119), UCDB (222), Cabreúva (229), Caiobá (302) e Dom Antônio Barbosa (319) irão operar com plano funcional de sábado e com reforço de frota.

Já as linhas de ônibus 070, 080 e 081 irão operar com plano funcional de sábado, mas sem reforço. As linhas 230 e 521 do Parque dos Poderes, que operam apenas durante a semana de segunda a sexta, também funcionarão no domingo, mas sem reforço de frota.

Os terminais Bandeirantes e Nova Bahia terão dois veículos extras e mais um extra com tripulação, a fim de atender eventuais demandas de passageiros, das 08h às 17h.

As eleições de 2022 ocorrem em todo Brasil no dia 2 de outubro, neste ano os eleitores vão às urnas votar para presidente da república, governador, senador, deputado federal e deputados estadual. Os candidatos eleitos irão representar a população em diferentes esferas pelos próximos 4 anos.

Com informações de Lethycia Anjos e da Prefeitura de Campo Grande.

Confira:

