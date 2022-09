Após reunião com TRT, enfermeiros decidem suspender greve

Após dois dias de greve o Siems (Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem do Estado de Mato Grosso do Sul), atendeu à determinação do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) e suspendeu a greve dos profissionais de enfermagem da Santa Casa.

A decisão foi anunciada após a audiência de mediação que ocorreu na tarde de ontem (29), no TRT-MS da 24ª Região. A reunião contou com a presença do sindicato dos trabalhadores, representantes da Santa Casa e Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Vice-presidente do Siems, Enfermeira Helena Delgado destaca que a paralisação foi suspensa por cinco dias.

“Atendemos solicitação do TRT/MS de suspender o movimento paredista, por cinco dias, ficou assegurado que no dia 4/10 teremos nova audiência, às 15h, na qual a Santa Casa deve apresentar uma contraproposta para os trabalhadores”, disse.

Helena Delgado ressalta que apesar da determinação explica que embora tenha sido expedida uma liminar determinando o retorno das atividades, a greve da Enfermagem foi considerada legítima.

Após a audiência, o presidente do TRT/MS, desembargador André Oliveira atendeu a reivindicação da categoria e suspendeu a multa de R$ 100 mil por dia de greve e estabeleceu que não deverá haver qualquer desconto ou quebra da assiduidade dos profissionais da Enfermagem, por conta da paralisação.

O setor de enfermagem da Santa Casa conta atualmente com 1.400 profissionais, que cobram o reajuste salarial de 10,16% retroativo a maio, mês da data-base. A remuneração atual da categoria é de R$ 1.750 para técnico de enfermagem e R$ 4.100 para enfermeiro padrão.

Além do reajuste, os profissionais reivindicam mais de 40 clausuras como abono assiduidade e auxílio creche para mães que trabalham no período noturno.

