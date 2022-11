Twitter derruba política de avisos sobre desinformação em relação à Covid

Mais uma medida controversa foi adotada pela nova gestão de Elon Musk. O Twitter derrubou a sua política de avisos sobre desinformação relacionada ao coronavírus em sua plataforma.

Diferente das outras atualizações, essa nova medida não foi anunciada formalmente pela empresa, mas usuários observaram que, na página onde ela é descrita, passou a constar a informação: “A partir de 23 de novembro, o Twitter não está mais aplicando a política de informações enganosas sobre a Covid”.

Durante os meses inicias da pandemia global de Covid-19 em 2020, a rede social adotou uma série de medidas para tentar aplacar a onda de fake news e desinformação em torno do tema. Uma delas foi a inclusão de rótulos e mensagens de aviso em tuítes que continham informações falsas sobre a crise sanitária.

Em 2020, durante as eleições presidenciais dos EUA, o Twitter também já havia adotado medidas similares. Na época, a plataforma rotulou e rebaixou o alcance de desinformação sobre o pleito, no que foi chamada de uma política de integridade cívica. Porém, em março de 2021 a ferramenta foi suspendida sem informar aos usuários, gerando críticas.

Não é tão chocante assim a nova gestão suspender a política de avisos, já que Elon Musk sempre se declarou como um crítico dessas políticas, se descrevendo como um absolutista da liberdade de expressão. O empresário chegou a afirmar que o ex-presidente Donald Trump voltaria a ter um perfil na plataforma, já que a sua antiga conta foi banida em janeiro de 2021, dois dias após a invasão do Capitólio.

Além disso, após comprar a rede social em 27 de outubro com um acordo de US$ 44 bilhões, a nova gestão de Musk aplicou uma política de demissão em massa de funcionários, despertando o temor em usuários de que toda a política de moderação da plataforma fosse por água abaixo.

