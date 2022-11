Traficante tenta transportar droga em ambulância, mas acaba preso

Um homem, de 26 anos, foi preso na tarde ontem (29) por tentar transportar droga de Dourados para Eldorado dentro de uma ambulância.

A Polícia Civil, por meio de investigações, já suspeitava do uso de uma ambulância para o tráfico de drogas. Diante a suspeita, uma equipe foi até a Rodovia BR 163, KM 126, no posto operacional da PRF, onde foi montada uma barreira policial.

A equipe avistou uma ambulância com placa da cidade de Eldorado-MS e optou pela abordagem. No interior do veículo, na parte traseira, os policiais civis verificaram que haviam três pessoas, sendo um suposto paciente, deitado em uma maca, e dois acompanhantes menores de idade.

Em vistoria realizada no interior do veículo, foi localizada uma porção de crack, pesando 300 gramas, que estava oculta entre as pernas do paciente. Essa quantidade seria suficiente para fazer cerca de 1.500 pedras da droga, sendo que cada porção é vendida por cerca de R$ 10,00 a usuários, totalizando um valor de revenda de aproximadamente R$ 15 mil.

O homem, que era o “paciente”, foi autuado em flagrante por tráfico qualificado pelo envolvimento de menores. O motorista da ambulância foi ouvido, mas a princípio não teria envolvimento com o crime. Já os adolescentes foram entregues aos responsáveis legais, no entanto irão responder pelo ato infracional correspondente ao crime de tráfico de drogas.

