Trump chama Papa Leão XIV de “fraco” e acirra tensão com o Vaticano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar publicamente o papa Papa Leão XIV, classificando-o como “fraco no combate ao crime” e “terrível em política externa”. As declarações foram feitas em uma publicação na rede social Truth Social, na noite de domingo (12), ampliando o embate entre a Casa Branca e o Vaticano.

No texto, Trump também acusou o pontífice de adotar posições que, segundo ele, prejudicam a Igreja Católica. O presidente criticou especialmente as falas de Leão XIV sobre temas internacionais, como a guerra envolvendo os Estados Unidos e o Irã, além das políticas migratórias do governo americano.

“Eu não quero um Papa que ache que está tudo bem o Irã ter uma arma nuclear”, afirmou Trump em um dos trechos da publicação. Ele também criticou posicionamentos do pontífice contrários a ações militares americanas e sugeriu que o líder religioso é “fraco” diante de ameaças globais.

O ataque ocorre poucos dias após o papa condenar declarações do presidente americano sobre a possibilidade de destruir a civilização iraniana, classificando esse tipo de ameaça como “inaceitável”. O pontífice tem adotado um discurso firme em defesa da paz, do diálogo e contra a escalada de conflitos internacionais.

Trump também insinuou que Leão XIV teria sido escolhido para liderar a Igreja Católica por ser americano, sugerindo que isso facilitaria uma relação estratégica com seu governo, argumento que intensificou a polêmica.

Horas após as críticas, o presidente publicou ainda uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece em uma representação religiosa, gesto que gerou novas reações e críticas nas redes sociais.

Apesar das declarações, o papa respondeu de forma indireta, reafirmando que continuará defendendo a paz e o diálogo entre as nações, mesmo diante de pressões políticas. O episódio evidencia o crescente distanciamento entre o discurso religioso do Vaticano e a postura do governo americano em temas internacionais.

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