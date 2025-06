Frio intenso e risco de geada predominam no Estado nesta terça-feira

Temperaturas mínimas devem atingir até 1°C em algumas cidades; Campo Grande terá manhã gelada com 4°C

Mato Grosso do Sul terá mais um dia de frio intenso nesta terça-feira (24), com previsão de temperaturas mínimas que podem chegar a 1°C em municípios da região sul do Estado. Segundo os dados meteorológicos, a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica continua mantendo o tempo firme, com predomínio de sol e poucas nuvens ao longo do dia.

Em Ponta Porã, a mínima prevista é de apenas 1°C, com possibilidade de geada fraca nas primeiras horas da manhã. Já em Dourados, os termômetros devem marcar 3°C na madrugada, também com chance de geada. Campo Grande não escapa das baixas temperaturas e deve registrar mínima de 4°C ao amanhecer. As máximas previstas para essas regiões variam entre 15°C e 16°C ao longo da tarde.

Além do frio, a combinação de temperaturas baixas e umidade elevada favorece a formação de nevoeiros e neblinas, principalmente durante a madrugada e início da manhã. Nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, os termômetros podem marcar valores abaixo de 0°C em pontos isolados.

No Pantanal e na região sudoeste, a mínima fica entre 5°C e 12°C, com máximas que podem alcançar 24°C. Já nas regiões do Bolsão, leste e norte, os valores devem oscilar entre 6°C e 10°C pela manhã, chegando a 25°C durante a tarde.

Em Campo Grande, os ventos sopram inicialmente do quadrante sul e, ao longo do dia, devem mudar para o leste, com intensidade entre fraca e moderada, podendo atingir até 50 km/h em rajadas pontuais. Em Ponta Porã e Dourados, os ventos devem permanecer mais fracos.

A previsão aponta que o tempo seguirá estável ao longo da terça-feira, sem expectativa de chuva. As temperaturas devem começar a subir gradualmente apenas nos próximos dias, com o enfraquecimento da massa de ar frio que atua sobre o Estado.

