Três pessoas agarradas em cooler são encontradas em mar na Austrália

A Autoridade Australiana de Segurança Marítima divulgou um vídeo para alertar a população sobre a importância de usar colete salva-vidas e carregar um localizador de emergência em passeios pelos mares do país.

Na gravação, três pessoas aparecem à deriva em alto mar na costa sul da Austrália usando como apoio um cooler. A agência informou que o grupo estava praticando pesca noturna quando a embarcação em que estavam apresentou problemas no motor e foi tomada pela água.

Por volta das 10h da manhã do Brasil, 23h no horário local, da última quarta-feira (1º), os três homens utilizaram um localizador de emergência para pedir ajuda, e foram resgatadas sem ferimentos graves por uma aeronave.

Em nota, a autoridade marítima destacou que o uso do colete e do sinalizador foram fundamentais para o resgate. “Neste caso, ambos podem ter significado a diferença entre a vida e a morte”, afirmou.

