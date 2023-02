Cordão Valu promove ‘grito’ de carnaval 2023 no Horto Florestal

A folia deste ano se tornou uma das mais esperadas dos últimos tempos e, na volta do carnaval de rua, o Cordão Valu, um dos mais queridinhos de Campo Grande, realiza no sábado (4), a partir das 17h, no Teatro de Arena do Horto Florestal, o primeiro de dois “esquentas” que irá promover, antes das apresentações oficiais do grupo, na Folia de Momo, que acontecerão no sábado, 18, e na terça-feira. 21, na Esplanada Ferroviária.

O evento de pré-carnaval desse sábado terá como atrações musicais a Banda de Marchinhas Sossega Leão, rememorando os anos dourados do carnaval, e a Banda do Mato, que levará muito samba, reggae e axé. A entrada é franca. O segundo e último “esquenta”, será no dia 12, um domingo, também na Arena do Horto Florestal, porém o horário ainda não foi definido.

No carnaval 2023, o Cordão Valu irá homenagear a imprensa do Estado, o Sindjor- -MS (Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul), que este ano completa 40 anos de fundação, e também a volta da democracia.

Nos dois pré-carnavais, será proibida a entrada de bebidas alcoólicas pelos foliões; mas haverá venda no local do evento

3/2 – Sexta-feira

Eco Park

O clube funciona das 9h às 18h, com day use ao preço de R$ 100 para adultos; R$ 50 para crianças de 6 a 11 anos, e crianças de 0 a 5 não pagam. Mais informações: (67) 2020- 0709 (WhatsApp).

Circo dos Sonhos

O Circo dos Sonhos está montado no estacionamento da Fórmula Academia, no Shopping Campo Grande. O espetáculo tem duração de 1h40 e as sessões acontecem de terça-feira a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os preços para a Lateral são de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Para a Central inteira, são R$ 70 e R$ 35 a meia. A VIP inteira está R$ 100 e a meia, R$ 50, sendo que a meia-entrada compreende crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos. A cada R$ 300 em compras no shopping, o cliente ganha um ingresso para o circo. Mais informações sobre compras de ingressos podem ser feitas por meio dos telefones (11) 2076-0087 / (11) 99777-7177, ou pelo site www. circodossonhos.com.

Vitinho Park

Quem vier para o Vitinho Park e adquirir o passaporte, o estacionamento é por conta do Shopping Bosque dos Ipês, basta apresentar a pulseira nos guichês de pagamento. Promoção válida durante todo o mês de janeiro, de segunda a sexta – exceto feriados. Válido para carros e motos. O Bosque dos Ipês fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Blues Bar

No Blues Bar tem tributo ao Paramore + Foo Fighters, a partir das 20h, com entrada limitada. Os ingressos custam a partir de R$ 25 (2º lote) e podem ser adquiridos por meio do link: www.sympla. com.br/bluesbar.

4/2 – Sábado

‘Esquenta’ Cordão Valu

A concentração para o “esquenta” do Valu será no Teatro de Arena do Horto Florestal, a partir das 17h, com muita marchinha e samba para todo mundo se divertir de forma gratuita. Avenida Fábio Zahran, 316, Centro.

‘Esquenta’ Capivara Blasé

Nesse sábado (4) um dos maiores blocos de rua do Estado, o Capivara Blasé, traz muita diversão a partir das 19h, na Rua Eva Lacerda de Farias, 740, no bairro Amambaí, com entrada a R$ 15 antecipada e R$ 30 na hora, e terá como atração os grupos Sampri e Koisabamba.

Circo dos Sonhos

Blues Bar

No Blues Bar tem Tributo Elton John Diamonds, com abertura de Erika Espíndola, a partir das 20h, com entrada limitada. Os ingressos custam a partir de R$ 50 (3º lote) e podem ser adquiridos por meio do link: www.sympla. com.br/bluesbar.

Eco Park

5/2 – Domingo

Sesc no Bosque

No domingo, a cantora Bia Blanc se apresenta do Shopping Bosque dos Ipês. A artista, que iniciou a trajetória há mais de 15 anos com o canto lírico na igreja, leva ao público canções brasileiras e blues argentino, das 12h às 14h, na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês.

Missa no Bosque

Domingo tem missa no Bosque, às 11h, em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim, da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Eco Park

O clube funciona das 9h às 18h, com day use ao preço de R$ 100 para adultos; R$ 50 para crianças de 6 a 11 anos, e crianças de 0 a 5 não pagam. Mais informações: (67) 2020- 0709 (WhatsApp)

Esquenta’ Tá Dando Pinta

Já no domingo tem o esquenta do bloco Tá Dando Pinta, no Bar do Zé Carioca, que fica na Esplanada Ferroviária, a partir das 16h.

Circo dos Sonhos

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS

