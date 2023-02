CDC pesquisa relação da vacina Pfizer com sequelas de AVC

Pesquisas avançam no sentido de comprovar se a vacina da Pfizer pode ocasionar AVC (acidente vascular cerebral), como proposto pelo relatório preliminar do CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) e da FDA (Federal Drug Administration agência reguladora de medicamentos dos EUA).

Segundo o estudo, entre 550 mil pessoas de 65 anos ou mais que receberam a vacina, 130 tiveram um AVC nas primeiras 3 semanas. Esse número reduz consideravelmente nas semanas seguintes. Nenhuma morte foi relatada. Eis a íntegra do relatório (2 MB).

Segundo o CDC ainda são estudos e não afirmam a suposta relação. “Frequentemente, esses sistemas de segurança detectam sinais que podem ser devidos a outros fatores além da própria vacina”, disse, salientando a necessidade de apurar. “Todos os sinais requerem mais investigação e confirmação de estudos epidemiológicos formais.”.

O Centro de Controle afirma que as pessoas devem tomar a vacina a partir de 6 meses. “Manter-se atualizado com as vacinas é a ferramenta mais eficaz que temos para reduzir mortes, hospitalizações e doenças graves por covid-19, como já foi demonstrado em vários estudos realizados nos Estados Unidos e em outros países”, concluiu o comunicado.

Explicou que são usadas informações de diversos bancos de dados para monitorar a segurança das vacinas e apenas 1 indicou o possível problema. O estudo continua observando tal relação.

