Tóquio ultrapassa 30 mil casos diários de Covid

Pela primeira vez desde o começo da pandemia, a capitão do Japão, Tóquio, ultrapassou a marca de 30 mil casos diários de Covid. O recorde foi registrado nesta quinta (21), e superou a antiga marca de 21 mil casos, em fevereiro, durante o pico da sexta onda da doença.

Os 31.878 novos casos foram contabilizados em conjunto com os dados do restante do Japão, fazendo a contagem diária chegar ao número de 186.229, ultrapassando mais um recorde. Com o aumento das ocorrências, as autoridades começaram a alertar a população, pois os hospitais já estão sentindo a pressão da nova demanda, mesmo sendo poucos casos graves ou mortes.

Em entrevista coletiva, Hirokazu Matsuno, secretário-chefe do gabinete, afirmou que não serão impostas restrições de movimento no país, mas que farão o possível para apoiar o sistema de saúde neste momento e priorizar a população idosa, já que são mais suscetíveis em ter sintomas graves. Uma grande parcela da população ainda está em alerta com a doença e continuam usando a máscara diariamente para prevenir a contaminação.

Em Campo Grande, a 4° dose da vacina contra o Covid já foi liberada para as pessoas de 35 anos ou mais, que tenham tomado a 3° dose há pelo menos quatro meses.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.