Capital libera 4ª dose da vacina contra Covid-19 a pessoas a partir de 35 anos

Campo Grande liberou na manhã desta quinta-fera (21) a aplicação 4ª dose da vacina contra a Covid-19 a pessoas de 35 anos ou mais que tenham tomado a terceira dose há no mínimo quatro meses.

Dados da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), estimam que aproximadamente 13,5 mil pessoas entre 35 e 39 anos estão aptas a receberem a segunda dose de reforço (4ª dose).

Para os demais públicos a vacinação segue disponível normalmente de primeira à quarta dose em mais de 40 postos de saúde de Campo Grande.

Pessoas com 12 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal primário (duas doses) há pelo menos quatro meses já podem receber a primeira dose reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

O segundo reforço (4º dose) também está disponível para pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

Na terça-feira (19), foi iniciada a vacinação em crianças de 3 a 5 anos com a utilização da vacina CoronaVac. Anteriormente, apenas crianças a partir dos 6 anos estavam liberadas a receber as doses do imunizante mas após parecer positivo da Anvisa, o Ministério da Saúde liberou as doses.

Para que o imunizante seja aplicado nas crianças, pais ou responsáveis devem preencher o cadastro prévio no site da Sesau. No cadastro é necessário preencher os dados básicos da crianças e anexar documentos do responsável por ela ou, caso este não possa acompanhá-la até uma unidade de saúde, a autorização para que a vacina seja aplicada sob supervisão de outra pessoa, que também deve estar no cadastro.

Vacinômetro

A campanha de vacinação contra Covid-19 foi iniciada em 19 de janeiro de 2021 em Campo Grande, desde então, cerca de 1,9 milhão de doses de vacinas já foram aplicadas na Capital.

Ao todo, 80% de toda a população recebeu o imunizante contra a doença, o que corresponde a aproximadamente 721,3 mil pessoas vacinadas com no mínimo uma dose.

Aproximadamente 692,5 mil pessoas, 76% da população, completaram o esquema vacinal com às duas doses ou a dose única. Já a terceira dose foi aplicada em 363 mil pessoas.

Influenza

A vacina da Influenza também segue disponível para toda a população a partir de seis meses, o imunizante protege contra três tipos do vírus da gripe que circulam no momento, H1N1, H2N3 e já está atualizada para a cepa circulante, e Influenza B.

Confira os locais de vacinação:

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.