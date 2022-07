“O Telefone Preto” estreia hoje com narrativa tensa e ótimas atuações

Novo filme do diretor Scott Derrickson traz narrativa tensa em terror com ótimas atuações

Por Marcelo Rezende

“O Telefone Preto”, que estreia hoje (21) nos cinemas, chega coroado pela crítica nacional e internacional e cheio de expectativas para os ávidos fãs de filmes de horror e terror. O longa é uma adaptação de um conto do autor Joe Hill (filho de ninguém menos que o escritor Stephen King). Dirigido por Scott Derrickson de “O Exorcismo de Emily Rose” (2005) e “Doutor Estranho” (2016), e também roteirizado por Derrickson e Joe Hill, a produção traz no elenco Ethan Hawke, Mason Thames e Madeleine McGraw.

A trama se passa em 1978, quando uma série de sequestros acontecem na cidade de Denver. Ethan Hawke interpreta o “Grabbler”, um serial killer que tem como alvo crianças do bairro. Finney Shaw, um garoto de 13 anos, é sequestrado e acorda em um porão, onde há apenas uma cama e um telefone preto em uma das paredes. Quando o aparelho toca, o garoto consegue ouvir a voz das vítimas anteriores do assassino, e elas tentam evitar que o Finney sofra o mesmo destino.

Enquanto isso, sua irmã Gwen tem sonhos que indicam o lugar onde ele pode estar e corre contra o tempo para tentar ajudar os detetives Wright e Miller a ajudar o irmão. Finney continua a fazer tentativas para escapar que falham, até que uma das vítimas do serial killler fala sobre um plano que finalmente poderia levar Finney à liberdade.

Curiosidades

O personagem de Ethan Hawke usa várias máscaras assustadoras ao longo do filme, cada uma expondo diferentes partes de seu rosto. A máscara foi desenhada pelo lendário maquiador, técnico em efeitos especiais de cinema, ator e cineasta Tom Savini. Com mais de 30 créditos em maquiagens, direção e atuação, Savini é uma figura consagrada na indústria do terror. Entre seus trabalhos estão as maquiagens de “Despertar dos Mortos” (1978), “Sexta-Feira 13” (1980), “Creepshow: Arrepio de Medo” (1982) e “A Noite dos Mortos-Vivos” (1990), entre outros.

Tem easter egg no filme. Perto do fim, quando Gwen está andando de bicicleta na chuva, ela está vestindo uma capa de chuva amarela idêntica à que Georgie Denbrough usava quando foi levado por Pennywise em “It – A Coisa”.

Críticas

O novo filme de Scott Derrickson recebeu muitos elogios da crítica internacional, e ganhou certificado “Fresh” do site Rotten Tomatoes (selo raro, que o site agregador de críticas atribui somente a alguns poucos títulos que obtenham pelo menos 75% de aprovação do total de profissionais no portal). Até o fechamento desta edição, “O Telefone Preto” recebeu 83% de avaliações, em 228 aprovações de especialistas, alcançando a nota 7/10.

A crítica de cinema e jornalista Courtney Howard, rasgou adjetivos para o filme: “Eu vi ‘O Telefone Preto’ no Beyond Fest e posso confirmar que é um ótimo filme de terror e suspense. Ethan Hawke tem uma performance aterrorizante, mas Mason Thames e Madeline McGraw roubam a cena. Eles são ótimos e entregam tudo. Além de uma trilha sonora sólida”.

Scott Mendelson, que escreve sobre cinema na revista “Forbes”, destacou a atuação do elenco. “‘O Telefone Preto’ um thriller de terror bem encenado e primorosamente atuado. O primeiro ato é o melhor, mas tudo funciona e eu apreciei como ele não se explica demais ou se supera.”

Bruno Botelho, em sua crítica para o site Omelete, classificou o filme como muito bom, também exaltando o elenco. “Impulsionado por um vilão misterioso e cruel interpretado por Ethan Hawke, ‘O Telefone Preto’ apresenta uma história simples de terror sobrenatural com o embate entre o bem e o mal, mas se destaca por causa da criação de tensão e claustrofobia constante, assim como no desenvolvimento da relação de afeto entre os irmãos protagonistas – algo que nos causa empatia e faz refletir sobre experiências traumáticas na infância.”

Para Bruna Dolores, que escreve para o site Poltrona Nerd: “‘O Telefone Preto’ não é assustador no sentido tradicional, fazendo um bom trabalho em deixar as coisas para a imaginação do espectador. Combinando um thriller de sobrevivência contido com elementos sobrenaturais e sustos, o longa pode agradar até aos que não são grandes fãs do gênero de terror, mas ainda possui elementos que vão conquistar os que já são”

João Pedro Accinelli, do site especializado em filmes de horror República do Medo, gostou muito do que viu e comparou o longa a “It – A Coisa”. “O filme se aproxima da coesão narrativa e qualidade técnica presente em obras como ‘It – A Coisa’ (2017), possivelmente o último filme do mesmo nível comercial que fez tanto sucesso entre público e crítica, simultaneamente. Fazendo-nos questionar sobre temas como encontrar o seu lugar no mundo, reconhecer suas qualidades e capacidades, além de se assumir diante dos problemas da vida, Scott Derrickson finalmente se vê diante de um dos melhores filmes de sua filmografia, senão o melhor. Espera-se que os amantes do gênero não se esqueçam do longa tão cedo, afinal, este merece ser revisto e recordado por alguns bons anos.”

“O Telefone Preto” estreia hoje nos cinemas do país e a classificação é de 16 anos.