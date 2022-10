Acidente fatal acaba em morte de mãe e filha, em Água Clara

Na noite de sábado (15), mãe e filha faleceram após o carro em que elas estavam bater em um poste na Avenida Benevenuto Ottoni, Jardim Primavera, região central de Água Clara, município localizado a 193 km de Campo Grande.

De acordo com as informações apuradas pelo Diário Popular, após a colisão, o carro ficou partido no meio. Ainda não foram divulgados detalhes do que teria causado o acidente.

Adriana Oliveira, de 19 anos, e a filha Emily Sofia, de 3, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras duas pessoas também teriam sido socorridas e encaminhadas para o Hospital de Três Lagoas.

