Mulher é presa transportando quase 10 kg de maconha em Três Lagoas

Na noite de ontem (13), durante operação policial de repressão ao crime de tráfico de drogas, agentes do SIG surpreenderam uma mulher, de 27 anos de idade, transportando grande quantidade de substância análoga à maconha, no interior de um veículo de transporte privado por aplicativo, em Três Lagoas.

Após o recebimento de uma denúncia, equipes do SIG se dividiram e passaram a monitorar as entradas da cidade, com o objetivo de identificar e surpreender a mulher e possíveis comparsas.

No transcorrer das diligências, os policiais visualizaram um veículo em situação suspeita, realizando a abordagem.

No interior do automóvel, estava uma passageira com as características previamente denunciadas, a qual transportava uma mala de viagem.

Durante a vistoria, os agentes localizaram, dentro da bagagem, 10 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 8 quilos.

A suspeita foi conduzida até a sede do SIG, onde relatou que havia sido contratada por um indivíduo desconhecido, mediante uma recompensa no valor de R$ 1.000, para transportar a droga da cidade de Bataguassu até Três Lagoas.

Diante dos fatos, ela foi autuada em flagrante, suspeita da prática do crime de tráfico de drogas.

Considerando-se os dispositivos legais, não foi arbitrada fiança, e diante da gravidade da conduta e da quantidade de entorpecentes aprendidos, o delegado de policia responsável pelo SIG representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Também foi apreendido um aparelho de telefone celular, o qual após autorização judicial será analisado pela equipe policial, visando a identificação do contratante da mulher presa e do destinatário da substância, bem como de outros envolvidos em eventual associação criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Após a realização do exame de corpo de delito, ela foi encaminhada às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde aguardará a disposição da Justiça.

A SIG de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.