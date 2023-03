Tempestade Freddy mata mais de 130 em passagem por Maláui, Moçambique e Madagascar

Pelo menos 136 pessoas morreram devido à passagem da tempestade tropical Freddy, que deixou um rastro de destruição em Moçambique, Maláui e Madagascar, no sul do continente africano, deixando dezenas de outras feridas. É preocupante que este seja o segundo evento desse tipo a ocorrer na região em menos de um mês.

No sábado (11), a tempestade atingiu novamente o centro de Moçambique, causando inundações no porto de Quelimane, capital da província de Zambézia, além de arrancar telhados. A tempestade seguiu em direção ao interior em direção ao Maláui, onde as chuvas intensas provocaram vários deslizamentos de terra na segunda-feira (13).

Charles Kalemba, comissário do Departamento de Assuntos de Gestão de Desastre do Maláui, relatou que 99 pessoas morreram como resultado da tempestade no país, sendo que 85 delas estavam em Blantyre, centro financeiro e comercial do país.

Na tarde desta segunda-feira, a diretora nacional dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), Marion Pechayre, informou à agência de notícias Reuters que o hospital central da cidade recebeu pelo menos 60 corpos. Além disso, cerca de 200 feridos estão sendo tratados no local, sendo que a maioria deles sofreu lesões devido a quedas de árvores, deslizamentos de terra e inundações repentinas.

“Muitas casas são formadas de barro com telhados de zinco”, explicou Pechayre, “então os telhados caem na cabeça das pessoas.”

De acordo com o porta-voz da polícia da cidade, Peter Kalaya, a procura por desaparecidos continua em Chilobwe e Ndirande, dois dos distritos mais afetados de Blantyre. As chuvas incessantes prejudicam as buscas. “Tememos que algumas dessas pessoas estejam enterradas sob os escombros”, disse Kalaya.

Os números em Moçambique ainda são imprecisos, já que o fornecimento de energia e os sinais de telefone foram cortados em algumas áreas afetadas.

Contudo, de acordo com o delegado provincial do Instituto Nacional de Gestão do Risco de Catástrofes, Nelson Ludovico, pelo menos dez pessoas morreram na província da Zambézia. A cifra, provisória, foi confirmada em entrevista à emissora pública Rádio Moçambique.

“A situação é crítica na província da Zambézia. Não podemos avançar com uma imagem precisa da dimensão dos estragos porque não há comunicações com todas as regiões”, confirmou à rádio o ministro da Saúde, Armindo Tiago.

Com informações da Folhapress.

