Último capitulo! Veja o resumo das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Batista insinua que Petruchio ficou com as apólices. Heitor leva Bianca ao encontro de Edmundo. Petruchio começa a reconquistar fregueses. Cornélio garante que não emprestou dinheiro a Petruchio. Catarina insiste com Januário: quer saber quem estragou os queijos. Heitor fica com pena de Edmundo. Cornélio avisa Petruchio que Catarina desmaiou. Josefa quer que Dinorá arranje um emprego. Josefa decide revelar quem é o pai de Heitor. Josefa promete levar Heitor à casa do pai dele. Ele pensa que tem um pai rico. Neca fica furiosa ao flagrar Calixto e Mimosa juntos.

A Favorita

Zé Bob diz a Pepe que está apenas investigando uma denúncia. Pepe fica preocupado. Romildo dá dinheiro e uma passagem para Roberval viajar para Miami. Diva pede a Romildo que vigie Zé Bob. Copola flagra Damião e Dedina na sala de Elias. Dedina percebe a tristeza de Elias ao saber que Rosana o abandonou para fugir com outro homem. Elias agradece a Dedina pela vida que construíram e ela mal consegue disfarçar a culpa. Cassiano prepara o café da manhã para Alícia. Flora se incomoda com a oportunidade que Gonçalo quer dar a Halley na empresa.

Além da Ilusão

Último capítulo: que fim terá Joaquim? E Úrsula, conseguirá se safar? Não perca o desfecho da sua novela das 6! A emissora não divulgou o resumo de hoje.

Cara e Coragem

Danilo conta para Pat sobre a pressão que está sofrendo dos compradores da fórmula. Andréa se atrasa para buscar Chiquinho no colégio, e se irrita ao saber que o menino foi embora com Pat. Rebeca conta para Moa que Danilo voltou machucado da viagem que fez a São Paulo. Lucas descobre que o falso namorado de Jéssica é Duarte/Bob Wright. Ísis aparece na casa de Renan para provocar uma briga, mas o coreógrafo consegue reverter a situação e deixar Lou insegura. Jarbas avisa a Ítalo que Baby pode ter sido encontrado morto.

Pantanal

José Leôncio alerta Jove sobre Juma. Muda repara que Zefa não se incomodou com postura invasiva de Renato. Marcelo repreende o irmão. O Velho do Rio aceita o pedido de desculpas de Jove. Guta visita Maria na tapera de Juma. Guta não se conforma com a vida da mãe, e a incentiva a ir em busca de seus direitos na Justiça. Juma conta a Marcelo que Tenório tem interesse em comprar suas terras. Tadeu estranha o comportamento de Zefa. Jove procura Juma na tapera. Juma e Jove se beijam. Marcelo diz a Guta que tem medo do que Tenório possa fazer com ele e Zuleica.

Poliana Moça

Éric e João vão para a diretoria. Poliana pergunta a Éric porque ele tomou atitude e foi para cima de João. Éric diz que João não é amigo dele e que o rival quer afastar Poliana da sua vida. Luca anuncia à equipe que a Ruth Goulart fechou parceria para novos influenciadores. Renato monta atividade em dupla e pede para João fazer com Éric. O badboy se recusa e vai para a direção. Roger consegue peças para deixar Pinóquio parecido com um menino de verdade. Poliana pede a João se aproximar e ajudar Éric.