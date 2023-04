Starship, espaçonave mais potente da história, tem seu lançamento adiado

O voo orbital inaugural da nave Starship, considerada o veículo espacial mais poderoso da história devido à sua alta capacidade de transporte de pessoas e cargas, foi adiado pela SpaceX, empresa pertencente ao bilionário Elon Musk, nesta segunda-feira (17). A SpaceX programou o lançamento de teste desta manhã sem tripulação. No entanto, a decolagem foi cancelada e a nova data deve ser anunciada ainda nesta semana. Durante uma transmissão ao vivo nos minutos finais da contagem regressiva, a empresa espacial informou que o voo seria adiado por pelo menos dois dias.

Motivo para o adiamento

A companhia citou um problema de pressurização no propulsor do foguete de estágio inferior.

“Uma válvula de pressurização parece estar congelada, portanto, a menos que comece a operar em breve, não haverá lançamento hoje”, publicou Elon Musk, dono da SpaceX.

O lançamento estava previsto para ocorrer na base da SpaceX em Boca Chica, no Sul do Texas, e deveria terminar no Oceano Pacífico, próximo à costa do Havaí. A nave foi projetada para realizar futuras missões à Lua e a Marte. Ela já foi escolhida pela Nasa, a agência espacial americana, para levar astronautas de volta à superfície da Lua na missão Artemis 3, prevista para o final de 2025.

A espaçonave

A Starship permitirá pela primeira vez o lançamento e respectivo voo de um protótipo do Super Heavy, batizado como Booster 7, já com um modelo instalado no topo da espaçonave

O Super Heavy, da SpaceX é composto por 33 motores Raptor que, acionanos em conjunto podem atingir um impulso entre 4 a 7 milhões de quilos na descolagem.

O dobro da potencia em comparação com o foguete Saturno V, que levou o homem à lua, quando na sua propulsão máxima.

De acordo com a equipa da SpaceX, ainda que falhem alguns motores, até quatro, ainda assim este potente lançador terá a capacidade de colocar em órbita o futuro modelo tripulado Straship.