PF apreende 348 frascos de medicamentos contrabandeados

Durante uma fiscalização de rotina na BR-262, na manhã deste domingo (16), a Polícia Federal realizou a apreensão de 348 frascos de medicamentos de origem estrangeira sem qualquer registro de importação.

Durante a ação, encontraram em um veículo de transporte por aplicativo diversas caixas térmicas com medicamentos refrigerados, e constatou-se então que se tratava de “Immune Globulin”.

O motorista não possuía qualquer documento que comprovasse a origem e a importação para o Brasil do citado medicamento, com fortes indícios que além de contrabandeado possa ser falsificado.

Com informações da Polícia Federal.

