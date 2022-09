Capital segue com vacinação contra Covid-19 e testagem

A campanha para vacinação contra Covid-19 segue disponível nesta quinta-feira (08), em Campo Grande. Mais de 40 locais realizam a aplicação na Capital e o atendimento começa as 7h30 e vai até às 16h45.

A Sesau (Secretária Municipal de Sáude) também divulgou que o teste para a detecção da Covid-19 está disponível nas UBS (Unidade Básica de Saúde) e USF (Unidades de Saúde da Família). O teste é recomendado para pessoas que estejam entre o primeiro e o oitavo dia de sintomas. É necessário estar com um documento pessoal com foto para o teste.

A clínica escola da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) também oferece doses para a vacinação. Além disso a vacina para a gripe continua sendo aplicada a partir dos seis meses de idade.

As Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Multivacinação foram prorrogadas até o dia 30 de setembro pelo Ministério da Saúde. Ambas foram iniciadas no dia oito de agosto e devido a baixa adesão nacional e baixa taxa de cobertura, as campanhas ainda não devem ser encerradas. A nível nacional a taxa de cobertura foi de 32% e em Mato Grosso do Sul o índice foi de 39,4%. A meta em todo país é de 95% de cobertura.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece 18 vacinas para crianças e adolescentes:

As vacinas para crianças são a BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada); Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT); Papilomavírus humano (HPV); Varicela, pneumocócica 23-valente (Pncc 23*) vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade.

Já as vacinas disponibilizadas para adolescentes são Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada); Pneumocócica 23-valente (Pncc 23) vacina indicada para população indígena.

