Filhote de tamanduá é resgatado após perder a mãe

A Polícia Militar Ambiental de Dourados resgatou um filhote de tamanduá, tarde de domingo (25). O animal estava com sua mãe que foi vítima de atropelamento na rodovia BR 267. O filhote apresentava apenas um ferimento em uma das patas.

A equipe foi chamada pela Polícia Militar de Nova Alvorada do Sul. O tamanduá foi resgatado à margem da rodovia BR 267 por um motorista. De acordo com os policiais ambientais, a mãe tamanduá geralmente carrega seus filhotes no dorso e, por isso, normalmente o filhote escapa, já que existe a possibilidade de não ser atingido.

O filhote foi recolhido e foi encaminhado ao hospital veterinário da Unigran em Dourados, onde recebe atendimento médico veterinário. O animal será encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande para a possível reintrodução na natureza.

Orientação sobre atropelamento de animais

De acordo com orientações da PMA, não existe crime em atropelas animas sem a intenção nas estradas. No caso, o procedimento correto é parar o veículo em local seguro e com segurança e verificar se o animal está morto. Se não estiver, acione imediatamente a Polícia Militar Ambiental. Em caso de acidente fatal, retire o animal com segurança para o acostamento, para evitar que outro usuário da rodovia possa vir a se acidentar.

