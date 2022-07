Revolta das Máquinas? Robô de xadrez quebra dedo de criança

Durante um torneio de xadrez , em Moscou, na Rússia, uma criança de 7 anos teve seu dedo quebrado por um robô programado para jogar contra os participantes. A situação aconteceu terça (19), mas apenas agora começou a viralizar nas redes sociais.

Segundo o vice-presidente da Federação de Xadrez de Moscou, Sergey Smagin, o acidente pode ter sido motivado por um movimento antes da hora. A criança faz a sua jogada, logo depois a máquina começa a realizar a sua, mas a criança não espera a conclusão do movimento e já tenta fazer outra jogada em seguida, fazendo com que a máquina confundisse o dedo do participante com uma peça do tabuleiro. Ele ainda ressalta que no mesmo dia, o robô jogou com diversos competidores sem apresentar qualquer defeito.

No vídeo é possível perceber que foi preciso quatro adultos para ajudar a criança. Após o dedo do menino ser libertado, ele precisou ser engessado devido a fratura. Depois de toda a situação, a criança ainda voltou para jogar os dias restantes do torneio.

Robô agarra e quebra dedo de menino durante partida de xadrez pic.twitter.com/FXuy6uYudZ — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) July 24, 2022

