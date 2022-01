Projeto de Lei determina que escolas incentivem a prática de xadrez

A Câmara dos Deputados vai analisar o Projeto de Lei (PL 2.993/2021) que busca incentivar o ensino do xadrez nas escolas. O texto determina que as escolas públicas e privadas dos ensinos fundamental e médio promovam o incentivo à prática desse jogo que exige abstração, raciocínio lógico e elaboração do pensamento.

Segundo a autora, jogar xadrez pode ajudar a melhorar o desempenho acadêmico. A proposta era tornar obrigatório o ensino do xadrez nesses estabelecimentos, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394, de 1996 ).

Porém, a relatora e senadora Leila Barros (Cidadania-DF) considerou que a inserção de disciplinas obrigatórias nos currículos escolares não é atribuição do Parlamento. Ela optou, então, pelo texto substitutivo, trocando a obrigatoriedade pelo incentivo.