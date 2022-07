Confira o resumo das principais novelas para esta segunda-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Edmundo pede que Bianca aceite a proposta de Heitor. Para convencê-la, diz que não a ama. Mimosa tenta agarrar Calixto. Dinorá vai ao encontro de Celso. Mimosa aconselha Bianca a dar uma chance a Heitor. Candoca garante que não gosta de Serafim. Fábio alerta Celso de que Cornélio está desconfiado. Dinorá precisa aprender a tocar violino, mas Celso não sabe. Joana se recusa a voltar para Batista. O feirante devolve os queijos. Petruchio culpa Catarina e decide temperar pessoalmente a próxima encomenda.

A Favorita

Dodi diz a Lara que nunca mais encontrou Flora. Flora diz que ficou com tudo o que era de Donatela. Donatela reage. Zezé pede às guardas que levem Donatela. Flora dá dinheiro a Zezé para que ela atormente a vida de Donatela. Zé Bob pega o exame de DNA e confirma que é pai de Camila. Zezé coloca uma faca entre os pertences de Donatela, que acaba na solitária. Halley desconfia que Cilene esteja com problemas. Irene lamenta o término do namoro de Lara e Cassiano. Dulce não se conforma em não ter sido convidada para morar na casa de Romildo também.

Além da Ilusão

Isadora garante a Davi que irá se separar de Joaquim. Eugênio repreende o afilhado pela forma como age com a esposa. Leônidas incentiva Violeta a recontratar Benê. Salvador se irrita com o artigo de Tenório e vai à tecelagem para prendê-lo. Davi volta a trabalhar na fábrica e Joaquim fica indignado. Olívia tenta impedir a prisão de Tenório e Matias pensa em como ajudar a moça. Santa avisa a Constantino e Julinha que o cassino possui um novo sócio. Mariana conta para Margô sobre o esconderijo de Emília. Tenório pede sua herança para Lisiê.

Cara e Coragem

Alfredo questiona Pat sobre o dinheiro de sua operação. Ítalo testa a escuta que colocou no escritório no apartamento de Danilo. Moa conforta Pat no hospital. Danilo diz a Regina e Leonardo que sabe como convencer os dublês a entregarem o resto da fórmula para eles. Anita e Jonathan pensam um no outro. A cirurgia de Alfredo é um sucesso. Lou sente ciúmes de Renan com Ísis. Leonardo pede para treinar no galpão na Coragem. com, e Ítalo desconfia. O médico entrega o resultado da biópsia de Alfredo para Pat. Jonathan dá um presente para Anita e a chama de Clarice.

Pantanal

Érica confessa a José Lucas que tem alguém esperando por ela. Alcides comenta com Maria Bruaca que desconfia de que Tenório saiba sobre eles. Zuleica não aceita morar na fazenda com os filhos. José Lucas pede perdão a Juma. Filó acolhe Muda. Eugênio diz a Zaquieu que ele leva jeito para ser peão. Maria Bruaca pega a arma de Alcides, e finge para Zefa que foi o peão quem a pegou. Maria Bruaca pensa em atentar contra Zuleica, caso a mulher apareça na fazenda. Juma se recusa a colocar a aliança no dedo. Muda e Tibério finalmente têm sua noite de núpcias.

Carinha de Anjo

Cassandra consegue falar com o pai e diz que Estefânia está no hospital após desmaiar. Cassandra se culpa pelo ocorrido. Frida se nega a pedir desculpa para Bárbara. Silvana telefona para Cristóvão, diz tudo o que escutou de Leonardo e conta estar apavorada. Cristóvão pede calma para Silvana e diz que só assim vão conseguir desmascarar Leonardo. Gustavo chega na sala de Leonardo no momento em que Cristóvão diz que já sabe toda verdade sobre o homem. Franciely se disfarça como outra mulher para descobrir se Silvestre realmente ama apenas ela.