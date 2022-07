Registrado caso de febre hemorrágica da Crimeia-congo na Espanha

A cidade de Leon, na Espanha, registrou um caso de febre hemorrágica da Crimeira-Congo, após um morador ser picado por um carrapato.

A ocorrência teria sido registrada há uma semana atrás e a transferência do paciente para uma unidade mais especializada ocorreu nesta quinta (27). Segundo as autoridades de saúde do país, o paciente está internado por causa da doença.

Dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), informam que a febre hemorrágica da Crimeia-Congo chega a matar até cerca de 30% dos infectados.

Os sintomas da doença incluem: febre, dor nas costas, dor nas articulações, dor de estômago, dor de cabeça e vômitos. Em casos mais graves, o paciente também pode apresentar sangramentos, principalmente nos olhos e na pele, além de alterações de humor e na percepção sensorial.

O vírus é transportado geralmente por carrapatos e transmitidos para os seres humanos por meio da picada do inseto. A transmisão entre pessoas é considerada rara, podendo ocorrer por contato com sangue infectado ou fluídos do corpo.

A febre hemorrágica Crimeira-Congo foi descoberta na Crimeira, no ano de 1944 e é endemica na África, Oriente Médio, Balcãs e Ásia. São raros os casos no norte da Europa.

